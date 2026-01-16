ソフトバンクで育成で新入団したジョナサン・モレノ内野手（18）が、筑後のファーム施設で始動した。入団会見翌日の15日から、同じ外国人育成選手とノックや打撃練習など精力的に汗を流している。メジャー球団からもオファーを受けたトッププロスペクトが、高いポテンシャルの片りんを早速見せている。昨年夏のU―18ワールドカップではキューバ代表で出場し「最優秀守備賞」も獲得するなど、一番の持ち味はその守備。ノックで