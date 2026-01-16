日本滞在記の完成を喜ぶヘブンたちNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は19〜23日、第16週「カワ、ノ、ムコウ。」が放送される。レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の日本滞在記がついに完成し、トキ(郄石あかり)たちは完成祝いパーティーを開く。錦織友一(吉沢亮)や山橋才路(柄本時生)も参加する中、梶谷吾郎(岩崎う大)がふらりと現れる。ヘブンと松野家の日常を記事にしたいと密着取材を申し込む梶谷に、一同は困惑する