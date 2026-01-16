病気やけがなどで仕事に就けない場合などに、日本年金機構に申請し、障害の重さなどを医師が審査し、認められれば支給される「障害年金」。この障害年金の審査過程での問題について、厚生労働省が新たな調査結果を発表しました。■審査過程での問題とは認定医が書く「認定調書」について、日本年金機構の職員が「不備がある」と判断した場合には、同じ認定医、または別の認定医に調書を書き直してもらいますが、その際、職員が元の