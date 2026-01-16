◇バドミントン インドオープン2026(日本時間13〜18日、インド・ニューデリー)バドミントン・インドオープンの準々決勝が日本時間16日に開催。女子ダブルスでは福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツペア”がストレート勝利でベスト4入りを決めました。世界ランク6位のフクマツペアは、同14位の韓国ペアと対戦。第1ゲームから7連続ポイントで突き放すなど相手を圧倒し21-10とします。その後も強さを見せつけたフクマツペアは「2-0