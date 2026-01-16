「1.17希望の灯り」を見つめる百々孝治さん。阪神大震災で妻子を亡くした＝2025年11月、神戸市中央区の東遊園地31年を経て心に決めた。「1.17」を伝える語り部になると。阪神大震災で妻子を失った兵庫県芦屋市の百々孝治さん（70）は、つらい経験と周囲に吐き出せなかった思いを「元気なうちに伝えなければ」と思うようになった。再婚後に生まれた高校生の息子が、さりげなく背中を押してくれた。31年前の1月17日早朝。神戸市