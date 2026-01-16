店頭に並ぶさまざまなおにぎり。ロンドンやパリで日本のおにぎり専門店が続々開業し、海外で日本のお米ブームが広がっています。1月17日の「おむすびの日」を前に、イギリスの日本大使館が開催したのは、日本食の普及イベント。テーブルの上に並べられているのはおむすびです。このイベントを開催した大使館の担当者・氷熊光太郎参事官は「“日本食の入り口”としてのおにぎりの可能性に魅力を感じて」と話します。2024年12月、イ