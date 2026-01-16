タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルの香音（２４）のドアップショットに、称賛の声が集まっている。１６日までにインスタグラムで「まつげが可愛くなったのでカメラで撮った」とつづると、ふわふわの服を着たスタイルでのドアップショット３枚を公開。「可愛くなったまつげ」は綺麗にセパレートされている。この投稿にファンからは「やばいーー可愛すぎてむりまつげめっちゃ綺麗！！」「香音ちゃんがまたまた可愛