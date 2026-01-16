◆大相撲初場所６日目（１６日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、関脇・高安（田子ノ浦）を寄り切り、５勝目とした。過去２勝１敗の相手に、低い姿勢を崩さず、突っ張り合いから左下手を素早く取ると、右上手もつかみ、前に出て勝利。４日目に小結・王鵬（大嶽）のパワーに敗れたが、前日は東前頭４枚目・大栄翔（追手風）の突っ張りに、低い姿勢で後退せずに勝ちきり、連敗を回避。「負けを取り返すことはできない。