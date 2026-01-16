フリーアナウンサーの有働由美子が１６日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。肺がんのため、今月１日に亡くなった久米宏さん（享年８１）を追悼した。有働は「久米宏さんの訃報が火曜日に入ってきて」とこの話題を切り出し、「私は接点はまったくないんですけど、『ニュースステーション』を見てテレビの世界に行きたいって強く思ったので」と打ち明けた。同番組の魅力について「子供ってニュース見なくても別にいいや