◇ノルディックスキー・」ジャンプＷ杯（札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、１４０・８点で予選を貫禄の１位通過を果たした。緩やかな風が吹く大倉山。スムーズに助走路を滑り終えるとぐんぐん飛距離を伸ばして、ヒルサイズを越える１３９メートルの大ジャンプ。今季７勝を挙げるドメン・プレブツ（スロベニア）を抑え