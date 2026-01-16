中日は１６日、ナゴヤ球場に隣接する室内練習場でスタッフミーティングを行った。２月から沖縄で始まる春季キャンプの振り分けを行い、井上監督が新人５選手の１軍（北谷）スタートを明言。ドラフト１位・中西聖輝（まさき）投手＝青学大＝、同２位・桜井頼之介投手＝東北福祉大＝、同５位・新保茉良（しんぽ・まお）内野手＝東北福祉大＝、同６位・花田旭外野手＝東洋大＝、育成ドラフト１位・牧野憲伸投手＝オイシックス新潟＝