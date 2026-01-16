小正月の15日、鶴岡市の荘内神社で縁起物を焚き上げる伝統行事「どんど焼き祭」が行われ、訪れた人たちがことし1年の無病息災を願いました。どんど焼きは、縁起物を焼いた煙で身体を清めて新しい一年の無病息災を願う正月行事で、荘内神社では毎年1月15日に行っています。15日はだるまや正月飾りなどの縁起物が焚き上げられ、これまでの感謝とことし1年の無事が祈られました。参加した人「中学生になるので勉強を頑張ったり健康で