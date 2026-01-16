訪米中の小泉防衛相が軍隊式トレーニングです。おそろいのTシャツ姿で現れた小泉防衛相とアメリカのヘグセス国防長官は、通訳を介さず笑顔で言葉を交わし、隊員らと並んでトレーニングマシンを使った運動や腕立て伏せなどを行い汗を流しました。ヘグセス氏は国防長官に就任後、国内外の視察先でアメリカ軍の隊員とともにトレーニングを行っていて、今回も体を動かしながら小泉防衛相と親交を深める形となりました。このあと2人は国