対外有償軍事援助（FMS）の契約額の推移米政府から防衛装備品を購入する「対外有償軍事援助（FMS）」の2023年度の契約額が約1兆3867億円に上り、18年度比で3倍以上に増加したことが16日、会計検査院の調べで分かった。政府は22年に安保関連3文書を策定し、23年度から5年間の防衛費を総額約43兆円とする方針を決定しており、この初年度に急増した形。検査院は納入の遅れや調達時の問題を挙げ、防衛省に米国との協議を通じて改善に