いわゆる“地面師”グループとみられる男らが逮捕された事件で、取材に対し男は「裏社会とのつながりはない」と話していました。司法書士の松本稜平容疑者（34）ら2人は、大阪市にある土地や建物の所有者の男性（80代）になりすまし、所有権が三重県の会社に移転されたとする虚偽の登記申請をした疑いなどが持たれています。松本容疑者は、不動産関係者らに土地の売却話を持ちかけていたとみられます。逮捕前の取材に対し、松本容