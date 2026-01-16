J2・RB大宮アルディージャは16日、神村学園高等部所属の日郄元選手が、2026シーズンより加入することを発表しました。日郄選手は12日まで行われていた第104回全国高校サッカー選手権大会で、初戦の東海学園戦でハットトリックを決めるなど大活躍。大会を通じて7得点をマークし得点王に輝き、神村学園の初優勝にも大きく貢献しました。大会前、日郄選手の進路は未定でしたが、この目覚ましい活躍で大会中に大宮か