アメリカを訪問中の小泉進次郎防衛大臣は現地15日、ヘグセス国防長官と会談した。会談前には、一緒に米軍式トレーニングを行い、汗を流す場面もあった。【映像】米軍式筋トレで苦しそうな小泉大臣（実際の様子）おそろいのTシャツ姿となった小泉大臣とヘグセス長官は、準備運動をしたあと、様々な筋トレマシーンや腕立てにチャレンジ。日本では見かけないような装置もあった。その後小泉大臣は自身のXに「アメリカの軍隊式ト