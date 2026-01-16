大麻所持の疑いで、三重県志摩市の夫婦が逮捕されました。 【写真を見る】県内で“過去最大規模”の乾燥大麻を押収 夫婦を逮捕 営利目的で所持していた疑い 大量に売りさばくため栽培か 三重･志摩市 逮捕されたのは、志摩市磯部町に住む韓国籍のホン・ホガン容疑者（45）と、妻の松本結依容疑者（30）です。 警察によりますと2人はおととい、志摩市阿児町の家屋で、乾燥大麻約35グラム、末端価格17万5000円相当を営利目的で所持