山陽新幹線で運行を続けてきた「ハローキティ新幹線」が、2026年5月17日（日）に運行を終了します。デビューから8年間、西日本エリアを駆け抜けてきましたが、とうとうお別れ。引退を目前に、JR西日本はフィナーレキャンペーンを実施しています。2026年5月17日に引退「ハローキティ新幹線」は2018年6月にデビュー。「地域をつないで結ぶ」をコンセプトとし、山陽新幹線「こだま」として1日1往復運行してきました。約8年間にわたっ