B1西地区の佐賀バルーナーズは、3月8日にSAGAアリーナで開催される第24節宇都宮ブレックス戦において、福岡大学附属大濠高校と福岡第一高校（共に福岡県）によるエキシビションゲームを開催することを発表した。 高校バスケ界において数々のタイトルを分け合い、日本一を争い続けてきた「福岡の両雄」による伝統の一戦。これまでも多くの日本代表やBリーガーを輩出してきた両校が、最