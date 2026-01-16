「WリーグでENEOSとはもう4回試合をやっていて、お互いにやることは分かっていたし、トーナメントということもあって負けたら終わりなので、強い気持ちで臨んでいたのは間違いないのですが、その中で（相手の）勢いに対して少し受け身になってしまいました。そこが勝ち切れなかった原因かなと思います」 『第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会』ファイナルラウンドの準決勝。ENEOSサンフラワ}