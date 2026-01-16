「怪演」「ドロドロ」といったパブリックイメージを持つ松本まりかが、1月16日よりテレ東系で放送がスタートするドラマ9『元科捜研の主婦』で新境地に挑む。演じるのは、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦の吉岡詩織。本格的なミステリーと、現在の夫婦や家族の在り方を描くホームドラマのハイブリッドドラマとなる本作の話を中心に、夫役・横山裕との21年ぶりの共演や、自身の中に芽生