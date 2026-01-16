日本サッカー協会(JFA)は16日、須谷雄三氏(39)、先立圭吾氏(36)、椎野大地氏(27)、坂本晋悟氏(39)、長谷川雅氏(35)とプロフェッショナルレフェリー契約を締結すると発表した。5名を新たに加えたことで、26-27シーズンのプロフェッショナルレフェリーは27名となった。▽主審飯田淳平木村博之荒木友輔福島孝一郎池内明彦笠原寛貴中村太清水勇人山下良美谷本涼御厨貴文小屋幸栄上田益也長峯滉希高崎航地大橋侑祐須谷雄三先立圭吾