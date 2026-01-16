第73回（18日／GII、京都芝2400m）には、菊花賞4着のゲルチュタール、上がり馬のシャイニングソード、エリザベス女王杯3着のライラックなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「オールナット」を取り上げる。 ■オールナット 半姉に年齢を重ねる毎に強さを増していったショウナンパンドラの名があるように、確かな成長力が備わっている