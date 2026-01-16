横浜市長が市の職員らにひぼう中傷を繰り返しているとして市の現役幹部が実名で告発した問題で、横浜市の山中市長は16日、「認識、承知していない発言がある」などと反論しました。この問題は、横浜市の山中竹春市長が市の職員らに暴言やひぼう中傷をくり返しているとして、市の久保田淳人事部長が15日に会見を開き、実名で告発したものです。山中市長は16日午後、市役所で報道陣の取材に応じました。横浜市 山中竹春市長「私が承