自民党の菅義偉元首相が次の衆議院選挙に出馬せず、政界を引退する意向を固めた。関係者によると、菅氏は引退の意向を固め、17日、地元の神奈川県内で支援者らに説明したあと記者団の取材に応じる方向だという。菅氏は秋田県出身で、横浜市議などを経て、1996年に衆議院神奈川2区から出馬し、初当選。以来、衆議院議員を10期務め、第二次安倍政権下では、在職日数歴代1位となる7年8か月間、官房長官を務めた。2019年には新しい元号