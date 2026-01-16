16日のボートレース芦屋G1「全日本王座決定戦開設73周年記念」5日目準優勝戦10Rで地元・福岡支部の篠崎元志（39）が選手責任の出遅れで返還欠場、賞典除外となり発売額1億7308万1600円の約59.3％に当たる1億272万3100円が返還された。篠崎は尼崎G1・73周年記念終了翌日の3月20日から30日間のL休みに入り、休み明けの4月19日から6カ月間は罰則によりG1、G2に出場できない。