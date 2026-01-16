立憲民主党と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」について、自民党の鈴木幹事長は「『選挙互助会』のような組織で中道政治の定義も極めて曖昧」だと批判しました。自民・鈴木俊一幹事長「エネルギー政策、原発をどうするか、あるいは安全保障の問題、こういったものもこれから作るようでございまして、そういうものが後回しになった『選挙互助会』のような組織であると思えてなりません」自民党の鈴木幹事長はきょう熊本県で開