J2大宮は16日、神村学園（鹿児島）のFW日高元（はじめ＝18）の加入が内定したことを発表した。背番号20。公式サイトで「このたび、神村学園高等部所属の日高元選手が、2026シーズンよりRB大宮アルディージャに加入することが内定しましたので、お知らせします」と伝えた。日高は今月12日に決勝戦が行われた高校サッカー選手権で悲願の初優勝を飾った神村学園のストライカー。7得点で得点王に輝き、優勝に貢献した。選手権