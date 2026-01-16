東京都の小池百合子知事は１６日の定例記者会見で、２７日公示、２月８日投開票で行われる方向の衆院選について問われ、「（解散は）首相の専権事項だ」とした上で、「（首相が）物価高対策、経済を言っていたことを考えれば、２３日の（通常国会の）開会をもう少し早めればよかったのにと率直には思う」と述べた。選挙応援など自身の対応については、「まだ選挙戦の詳細な内容がよくわかっていない。これからということではな