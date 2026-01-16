1月15日、お笑いコンビ・かまいたちのYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』で公開された動画『【大激怒】かまいたち山内が正月休みに旅先で数々のトラブルに遭遇！』が注目を集めている。山内健司は、正月休みに家族ぐるみで訪れた那須の高級ホテルでの体験を、動画内で明かした。「山内さんによると、1泊12万円のホテルを予約していたものの、到着時に『エアコンが故障している』と説明を受け、宿泊費は20％割引となり、