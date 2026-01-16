【モデルプレス＝2026/01/16】謎解きクリエイターの松丸亮吾が1月15日、自身のInstagramを更新。「お互い兄が有名人同士」の人気歌手との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳謎解きクリエイター「兄が有名人同士」の人気歌手と笑顔◆松丸亮吾「ようやく会えた」こっちのけんとと2ショット松丸は「お互い兄が有名人同士、似た境遇でずっと話したいなぁと思ってた方にようやく会えた…！！」と書き出し、アーティスト