第２子妊娠中のタレントでモデルのラブリが長女との親子ショットを公開し、ファンをほっこりさせた。１６日までにインスタグラムで「あー、娘が２４時間可愛い」とつづると、５歳の娘と同じポーズをとった写真を披露。ラブリはふっくらお腹があらわになったスタイルになっている。この投稿にファンからは「２人とも２４時間かわいいっ！！！」「娘ちゃんもラブリちゃんも可愛い」「こんなママ可愛すぎる」「娘っちもふっくら