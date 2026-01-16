俳優の渡辺裕太が１６日、東京・池袋シアターグリーンで舞台「ウチの師匠がつまらない」（２５日まで、同所）の取材会を行った。女優・榊原郁恵と２２年に亡くなった俳優・渡辺徹さんの長男。弟で俳優の渡辺拓弥は、昨年７月に結婚したことを公表したばかりだ。弟の結婚について「母親に対する面目が立ちました。実は僕がラジオでぽろって（結婚のことを）言っちゃって、渡辺家ＬＩＮＥはザワザワしていました」と苦笑い。「お