メ～テレ（名古屋テレビ） 保育園に通う子どもが書道に初めて挑戦しました。 岐阜県飛騨市古川町の増島保育園では、去年からこの時期に書道を体験する時間を設けています。 16日は年長の園児、約30人が毛筆に挑戦、自分の名前の中のお気に入りの一文字を地元の書道家に手伝ってもらいながら半紙に書きあげました。 普段元気な子どもたちもこの時間は静かに心を落ち着かせ緊張した顔つきで取り組んでいました。 保