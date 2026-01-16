メ～テレ（名古屋テレビ） 夫婦が管理する住宅から押収された乾燥大麻は末端価格であわせて5000万円相当とみられています。 乾燥大麻を営利目的で持っていたとして韓国籍の無職、青山弘貴容疑者（45）と妻の松本結依容疑者（30）が警察に逮捕されました。 警察によりますと2人は14日、三重県志摩市の住宅で乾燥大麻およそ35グラム、末端価格17万5000円相当を営利目的で所持した疑いが持たれています。 警察は2人の