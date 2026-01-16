地盤も、看板も、鞄もない。雪深い秋田の農村から、集団就職列車で上京した一人の青年が、半世紀の時を経て日本の最高権力者となり、静かにその政治人生の幕を引こうとしている。菅義偉元首相が、次期衆院選に出馬せず、政界を引退する。世襲議員が多くを占める永田町において、異彩を放ち続けた。派手なパフォーマンスを嫌い、美辞麗句よりも数字と結果を重んじた「仕事師」だった。その原点は、徹底した「現場主義」と「改革