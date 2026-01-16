女優の橋本環奈（26歳）が、“ゴルフ番組”に初登場する。1月24日・31日に放送される「STAR CHIP GOLF season2」（ABEMA）への出演が決定した。俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが、戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる「STAR CHIP GOLF」（2025年3月放送）。その第2弾として放送される今回は、ゴルフ番組初参戦の橋本のほか、吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結する。「STAR CHIP GOLF」は