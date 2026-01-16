¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ(45)¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ñÆ»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÈþÎï¤ÊÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¸»ú¤â½êºî¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®Îï¤µ ¡Ö½ñÆ»!!ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½êºî¤Ê¤É³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½ñÆ»¶µ¼¼¤Ç¡Ö±ÊÔè¡×¡ÖÂç¶õ¡×¤È´øÝÝ(¤­¤´¤¦)¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ÇØ¶Ú¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ»ÑÀª¤òÀµ¤·¡¢ÃúÇ«¤ÊÉ®¤Å¤«¤¤¤Ç¤­¤ì¤¤¤ÊÊ¸»ú¤òµ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£