香川県教育委員会 香川県教育委員会は、酒気帯び運転をしたとして起訴された東かがわ市の公立小学校教諭の男（47）を16日付で起訴休職の分限処分しました。 起訴状などによると、教諭は2025年11月1日午後、さぬき市で軽自動車を酒気帯び運転したとして、道路交通法違反の罪で12月18日に起訴されました。県教委によると、教諭は起訴内容を認めているということです。 起訴休職は、刑事事件で起訴された際、判決確定まで一