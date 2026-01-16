明日17日(土)にかけて、日本列島には黄砂が飛来しそうです。日中は、桜が咲く頃の気温になるでしょう。ただ、18日(日)は、日本海側を中心に気温が低く、北海道の日本海側では大雪になりそうです。17日(土)と18日(日)に大学入学共通テストが実施されます。1日目と2日目で気温差がありますので、服装で上手く調節をして、体調を崩さず力を発揮できるよう願っています。明日17日(土)黄砂に注意桜が咲く頃の気温に明日17日(土)は、