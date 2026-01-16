ヤクルトの阪口皓亮投手（26）が60試合登板を目標に掲げた。星に弟子入りを志願し、宇都宮市・清原球場での自主トレに参加。「60試合を目標に本当にどの場面でも、阪口を出しておけばここは乗り切れる、良い流れが来るというふうになれれば。まずはしっかり1軍で自分の存在感を示す」と闘志を燃やした。この日の練習では、21球を投げ込み「傾斜でしっかり投げられている。9年目にして一番いいコンディションでこれている」と