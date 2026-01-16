タレント、モデルの桃月なしこ（30）が16日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の「週刊少年チャンピオン」の表紙グラビアを飾っており「なんと13回目の表紙です今回はお忍びデートをテーマに撮影してもらいました表紙記念イベントはないのですが、ぜひゲットして#なしっ子ぐらしで感想聞かせて欲しいです」と呼びかけ、胸の真ん中が開いたチューブトップビキニ姿で、温泉につかるショット