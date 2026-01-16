俳優犬飼貴丈（31）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に金曜レギュラーとして生出演。地元の徳島へ意識的に帰るようにした結果恥ずかしい思いをしたことを明かした。犬飼は「始めて人生が楽しくなった」というテーマで「地元・徳島に帰る頻度が増えた」と明かした。犬飼は「去年徳島県の観光大使になりましてそこから地元のことを知らなきゃいけないなっていうので、2日くらい休みがあったら積極的に地元