1月15日、K-POPガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとして活躍している宮脇咲良がInstagramを更新した。【写真】美スタイル際立つ純白ドレスSHOTを公開宮脇は、自身のInstagramアカウントにて、「Golden Disc Awards」とコメントしつつ、美デコルテを披露した上品なホワイトドレスSHOTを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「とても美しい」「素敵」「プリンセスすぎ」「超可愛い」「すごく綺麗」などの反響が