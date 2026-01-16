大学入学共通テストを前に、金沢駅では、IRいしかわ鉄道の職員や警察官らが、痴漢被害防止を呼びかけました。過去には、試験に集中する受験生を狙った痴漢行為をあおるSNS上の不適切な投稿が確認されています。利用者にチラシやティッシュ200セットが手渡され、痴漢被害に遭ったときはすぐに周りに助けを求めたり警察に通報するよう声かけを行っていました。女性「短いスカート履いていたら後ろを押さえたり」「エスカレーターに乗