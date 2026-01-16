能登の復興を文化で後押ししようと、石川県と東京国立博物館が文化振興に関する協定を結びました。県庁には16日午前、東京国立博物館の藤原誠館長が訪れ、馳浩知事と協定書を交わしました。協定は、文化を通して能登半島地震と奥能登豪雨で被害を受けた能登の復興を後押しすることが目的で、県が特定の美術館と協定を結ぶのは初めてです。両者は2025年11月から、共同で文化財を金沢市各地で展示した「ひと、能登、アート。」展を開