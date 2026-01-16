いよいよ本格的な受験シーズンに突入です。17日から大学入学共通テストが始まるのを前に、石川県内の試験会場でも受験生が下見に訪れ、本番に向けて気持ちを引き締めていました。県内最多の2802人が志願する金沢大学角間キャンパスでは、16日、受験生が下見に訪れ、試験会場までのルートを確かめていました。17日から2日間の日程で行われる大学入学共通テストは、県内8つの大学に9つの試験会場が設けられ、今年は去年より124人多い