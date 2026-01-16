17日（土）は、日本海北部に低気圧が発生し、日本海中部の別の低気圧が前線を伴いながら三陸沖に進む見込みです。このため、北海道の日本海側や東北、それに北陸では雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北海道の太平洋側や関東甲信は晴れる所が多いものの、山沿いでは所によりにわか雪やにわか雨がある見込みです。一方、大陸の高気圧が東日本や西日本に張り出す影響で、東海から九州にかけては概ね晴れるでしょう。南西諸島