ヤクルトの沼田翔平投手（25）が球速アップを求めて投球フォームを改造していることを明かした。星が行っている宇都宮市・清原球場での自主トレに参加している右腕は「この時期でしかできないので、挑戦してみようと。投げ下ろしにいく投げ方からひねりを使って捻転で投げる（フォーム）」に取り組み、「トラックマン」の計測でこの日も144キロをマーク。「バッターが立たないと分からないですけど、まあまあ投げられている」